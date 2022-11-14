Україна представила в ООН проєкт резолюції про відшкодування збитків за агресію РФ

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на спеціальній сесії Генеральної Асамблеїі в понеділок представив проєкт резолюції про механізм компенсації збитків, завданих повномасштабною російською агресією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму зверненні до Генасамблеї Кислиця нагадав, що Росія блокує роботу Ради Безпеки ООН завдяки праву вето, не дозволяючи ухвалити жодного зобов’язувального рішення із засудженням російської агресії.

"Заблокувавши Раду Безпеки, радянські спадкоємці намагаються втихомирити Генеральну Асамблею. ООН більше не повинна з цим миритися. Саме зараз є ще одна можливість послати чіткий сигнал Росії і будь-кому іншому, хто коли-небудь подумає про застосування сили для перекроювання міжнародно визнаних кордонів", – наголосив український дипломат.

Він наголосив, що голосування за резолюцію не означає приставання на бік однієї зі сторін конфлікту, адже йдеться про підтримку Статуту ООН, його цілей і принципів та міжнародного права загалом.

"Пропозиція, яка сьогодні висувається перед вами, є проголошенням того, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності конкретного механізму відшкодування збитків, який вдихне життя в цю декларацію", – зазначив Кислиця.

Постпред України при ООН наголосив, що резолюція стосується не лише Росії – "вона працюватиме на користь усіх тих, кому зараз загрожує або може загрожувати в майбутньому застосування сили".

Нагадаємо, в понеділок Генасамблея ООН зібралася на спеціальну сесію, де розгляне проєкт резолюції про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих розв’язаною Росією повномасштабною війною.

Документ під назвою "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України" був підготовлений Україною за співавторства майже пів сотні країн. Він містить визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні Росією, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків. Ідеться, зокрема, про шкоду, заподіяну майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

Ще у вересні стало відомо, що Україна лобіює в ГА ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму до $300 мільярдів.