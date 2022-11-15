Испанские истребители начали патрулировать воздушное пространство Болгарии

Испанские истребители начали разведывательные полеты в воздушном пространстве Болгарии над тремя крупными городами - Софией, Пловдивом и Бургасом.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Испанские военные разместили в Болгарии шесть самолетов Eurofighter Typhoon для выполнения миссии НАТО по усиленной защите воздушного пространства совместно с болгарскими ВВС.

Совместная миссия болгарских и испанских военных по защите воздушного пространства Болгарии продлится до 2 декабря.

Шесть испанских истребителей будут поддерживаться 130 испанскими военнослужащими в Болгарии.

"Этим краткосрочным развертыванием Испания доказывает свои возможности и готовность внести вклад в коллективную оборону НАТО в Черноморском регионе", - заявил командующий испанского Объединенного оперативного командования генерал-лейтенант Франсиско Брако Карбо.

В испанском оборонном ведомстве пояснили, что таким образом Испания участвует в усилиях "союзников по реагированию и сдерживанию", в частности, "обеспечивая воздушный щит путем увеличения регулярных миссий ВВС".

Испания уже направила 12 военных самолетов в Болгарию, Литву и Эстонию после начала вторжения России в Украину 24 февраля. В феврале Испания направила четыре истребителя Eurofighter, которые в течение двух месяцев охраняли воздушное пространство Болгарии.

Это уже вторая миссия Испании по охране болгарского неба с начала войны.

Болгария полагается только на старые советские истребители МиГ 29 для защиты своего воздушного пространства, но они должны быть выведены из эксплуатации, поскольку сейчас их невозможно обслуживать в России.

Напомним, Болгария присоединилась к тренировочной миссии Европейского Союза для подготовки украинских военных.