Іспанські винищувачі почали патрулювати повітряний простір Болгарії

Іспанські винищувачі почали розвідувальні польоти в повітряному просторі Болгарії над трьома великими містами - Софією, Пловдивом і Бургасом.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Іспанські військові розмістили в Болгарії шість літаків Eurofighter Typhoon для виконання місії НАТО з посиленого захисту повітряного простору спільно з болгарськими ВПС.

Спільна місія болгарських і іспанських військових із захисту повітряного простору Болгарії триватиме до 2 грудня.

Шість іспанських винищувачів будуть підтримуватись 130 іспанськими військовослужбовцями в Болгарії.

"Цим короткостроковим розгортанням Іспанія доводить свої можливості і готовність зробити внесок у колективну оборону НАТО в Чорноморському регіоні", - заявив командувач іспанського Об'єднаного оперативного командування генерал-лейтенант Франсіско Брако Карбо.

В іспанському оборонному відомстві пояснили, що таким чином Іспанія бере участь у зусиллях "союзників з реагування і стримування", зокрема, "забезпечуючи повітряний щит шляхом збільшення регулярних місій ВПС".

Іспанія вже направила 12 військових літаків до Болгарії, Литви та Естонії після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого. У лютому Іспанія направила чотири винищувачі Eurofighter, які протягом двох місяців охороняли повітряний простір Болгарії.

Це вже друга місія Іспанії з охорони болгарського неба з початку війни.

Болгарія покладається лише на старі радянські винищувачі МіГ 29 для захисту свого повітряного простору, але вони мають бути виведені з експлуатації, оскільки зараз їх неможливо обслуговувати в Росії.

Нагадаємо, Болгарія приєдналася до тренувальної місії Європейського Союзу для підготовки українських військових.