Глава МИД Нидерландов из укрытия в Киеве: на ракетные удары РФ может быть только один ответ

Глава МИД Нидерландов Вопке Хустра, который во вторник прибыл в Киев и находится в укрытии из-за российских ракетных ударов, заявил, что на массированные ракетные удары может быть только один ответ - продолжать поддерживать Украину.

Об этом глава МИД Нидерландов заявил телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Хукстра отметил, что важно обращать внимание на то, "что делает Россия, а не на то, что она говорит".

"На это может быть только один ответ. И это продолжать - продолжать поддерживать Украину, продолжать доставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над предоставлением гуманитарной помощи. Во всяком случае, это лишь огромный мотиватор, чтобы оставаться плечом к плечу", - сказал он о ракетной атаке.

15 ноября Россия, кроме Киева, нанесла ракетные удары по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, а также Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.