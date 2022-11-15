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Глава МЗС Нідерландів з укриття у Києві: на ракетні удари РФ може бути лише одна відповідь

Вівторок, 15 листопада 2022, 16:59

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хустра, який у вівторок прибув до Києва та перебуває в укритті через російські ракетні удари, заявив, що на масовані ракетні удари може бути тільки одна відповідь - продовжувати підтримувати Україну.

Про це глава МЗС Нідерландів заявив телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Хукстра зазначив, що важливо звертати увагу на те, "що робить Росія, а не на те, що вона говорить".

"На це може бути лише одна відповідь. І це продовжувати – продовжувати підтримувати Україну, продовжувати доставляти зброю, продовжувати працювати над правосуддям, продовжувати працювати над наданням гуманітарної допомоги. У всякому разі, це лише величезний мотиватор, щоб залишатися пліч-о-пліч", - сказав він про ракетну атаку.

15 листопада Росія, окрім Києва, завдала ракетних ударів по Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях.

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Війна з РФ

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