Санду осудила ракетные удары РФ и подчеркнула, что из-за них пострадали и в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированный ракетный обстрел Россией украинской энергетической инфраструктуры и отметила, что из-за него часть молдаван осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Кремлевский режим сегодня выпустил по Украине рекордные 100 ракет. Они поразили гражданскую и энергетическую инфраструктуру соседней страны, поставив под угрозу жизнь и безопасность десятков тысяч людей. Мы решительно осуждаем эту новую атаку - крупнейшую с начала войны России против Украины", - говорится в заявлении Санду.

Она добавила, что атаки России на Украину также вызвали автоматическое отключение линии, которая обеспечивает электроэнергией Молдову, из-за чего десятки населенных остались без электроэнергии.

"Спасибо всем жителям пострадавших регионов за спокойствие и понимание. Профильные службы работают над исправлением ситуации. Война должна быть остановлена!" - подытожила Санду.

Как сообщалось, Молдова во вторник вечером перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны пропал свет. Вице-премьер Молдовы Андрей Спину сообщил, что причиной стали ракетные обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры, из-за чего линия была автоматически отключена.

Во вторник Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Воздушные силы Украины заявили, что 15 ноября оккупанты выпустили по Украине 100 ракет.

По последним данным, по меньшей мере один человек погиб после попадания в жилой дом в Киеве.