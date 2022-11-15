Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Санду засудила ракетні удари РФ і наголосила, що через них постраждали й у Молдові

Вівторок, 15 листопада 2022, 19:29

Президентка Молдови Мая Санду засудила масований ракетний обстріл Росією української енергетичної інфраструктури й зауважила, що через нього частина молдован залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кремлівський режим сьогодні випустив по Україні рекордні 100 ракет. Вони уразили цивільну та енергетичну інфраструктуру сусідньої країни, поставивши під загрозу життя та безпеку десятків тисяч людей. Ми рішуче засуджуємо цю нову атаку – найбільшу з початку війни Росії проти України", – йдеться в заяві Санду.

Вона додала, що атаки Росії на Україну також спричинили автоматичне відключення лінії, яка забезпечує електроенергією Молдову, через що десятки населених залишилися без електроенергії.

У Молдові відкрили кримінальну справу через російські ракети, які порушили повітряний простір

"Дякую всім мешканцям постраждалих регіонів за спокій та розуміння. Профільні служби працюють над виправленням ситуації. Війна має бути зупинена!" – підсумувала Санду.

Як повідомлялося, Молдова у вівторок увечері перестала отримувати електроенергію з Румунії, після чого в деяких регіонах країни зникло світло. Віцепрем'єр Молдови Андрей Спину повідомив, що причиною стали ракетні обстріли Росією української критичної інфраструктури, через що лінія була автоматично відключена.

У вівторок Росія завдала найбільш масований ракетний удар по Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Повітряні сили України заявили, що 15 листопада окупанти випустили по Україні 100 ракет.

За останніми даними, щонайменше одна людина загинула після влучання у житловий будинок у Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Війна з РФ

Статті

Головний конкурент Трампа: що відомо про лідера симпатій республіканців Рона Десантіса

Його називають "Трампом 2.0", проте уточнюють: губернатор Флориди більш стриманий і публічно показував готовність працювати з опонентами.
15 листопада 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

10 кроків Зеленського до переговорів про мир з РФ. Виступ на саміті G20

План досягнення миру з 10 кроків з’явився на тлі чуток про нібито домовленості щодо територіальних поступок України. Але Зеленський це заперечив...
15 листопада 2022 — Володимир Зеленський, президент України

Кандидат на мінімалках: Україна провалює власні плани щодо виконання критеріїв ЄС

За 2,5 місяці Україна лишилася майже на тому ж місці у виконанні реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.
14 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда