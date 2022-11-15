Санду засудила ракетні удари РФ і наголосила, що через них постраждали й у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду засудила масований ракетний обстріл Росією української енергетичної інфраструктури й зауважила, що через нього частина молдован залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кремлівський режим сьогодні випустив по Україні рекордні 100 ракет. Вони уразили цивільну та енергетичну інфраструктуру сусідньої країни, поставивши під загрозу життя та безпеку десятків тисяч людей. Ми рішуче засуджуємо цю нову атаку – найбільшу з початку війни Росії проти України", – йдеться в заяві Санду.

Вона додала, що атаки Росії на Україну також спричинили автоматичне відключення лінії, яка забезпечує електроенергією Молдову, через що десятки населених залишилися без електроенергії.

"Дякую всім мешканцям постраждалих регіонів за спокій та розуміння. Профільні служби працюють над виправленням ситуації. Війна має бути зупинена!" – підсумувала Санду.

Як повідомлялося, Молдова у вівторок увечері перестала отримувати електроенергію з Румунії, після чого в деяких регіонах країни зникло світло. Віцепрем'єр Молдови Андрей Спину повідомив, що причиною стали ракетні обстріли Росією української критичної інфраструктури, через що лінія була автоматично відключена.

У вівторок Росія завдала найбільш масований ракетний удар по Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Повітряні сили України заявили, що 15 листопада окупанти випустили по Україні 100 ракет.

За останніми даними, щонайменше одна людина загинула після влучання у житловий будинок у Києві.