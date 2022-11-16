Лидеры НАТО и G7 осудили массированный удар РФ по украинской инфраструктуре

Лидеры стран НАТО и Группы семи в совместном заявлении, изданном на полях саммита G20, осудили массированный ракетный удар России по украинской инфраструктуре днем 15 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы осуждаем варварские ракетные удары, совершенные Россией по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Мы обсудили взрыв, произошедший на востоке Польши рядом с украинской границей. Предлагаем полную поддержку и содействие в продолжающемся польском расследовании. Мы договорились держать тесную связь для определения следующих шагов по мере того, как расследование продвигается", - отмечают лидеры.

В заявлении они также повторили поддержку Украине и готовность привлечь Россию к ответственности.

"Выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине", - добавили лидеры.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда же в приграничном поселке Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли. В Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором решили повысить боеготовность некоторых подразделений и рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

Министерство обороны России утверждает, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что ракета, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, была выпущена из России.

Между тем агентство Associated Press со ссылкой на непубличные комментарии нескольких американских чиновников сообщает, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, которую выпустили для сбивания российской.