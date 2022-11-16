Лідери НАТО та G7 засудили масований удар РФ по українській інфраструктурі

Лідери країн НАТО та Групи семи у спільній заяві, виданій на полях саміту G20, засудили масований ракетний удар Росії по українській інфраструктурі вдень 15 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми засуджуємо варварські ракетні удари, скоєні Росією по українських містах та цивільній інфраструктурі. Ми обговорили вибух, що стався на сході Польщі поруч з українським кордоном. Пропонуємо повну підтримку та сприяння у триваючому польському розслідуванні. Ми домовилися тримати тісний зв’язок для визначення наступних кроків у міру того, як розслідування просувається", - зазначають лідери.

У заяві вони також повторили підтримку Україні і готовність притягнути Росію до відповідальності.

"Висловлюємо співчуття родинам загиблих у Польщі та Україні", - додали лідери.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, на якому вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Міністерство оборони Росії стверджує, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Тим часом агентство Associated Press з посиланням на непублічні коментарі кількох американських посадовців повідомляє, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, яку випустили для збиття російської.