Британия и Нидерланды подписали соглашение для взаимоподдержки в энергетике

Великобритания и Нидерланды 17 ноября подписали соглашение, целью которого является взаимная помощь в сфере энергетики на фоне вызовов, созданных войной и энергетическим кризисом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Страны договорились сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и уменьшения зависимости от российского природного газа и угля, а также поддержки перехода на "зеленые" источники энергии, что также поможет положить конец зависимости от российских энергоресурсов.

Нидерланды еще с лета начали получать значительные объемы сжиженного природного газа из Британии. Страны также имеют общий интерконнектор для обмена электроэнергией.

Германия также предлагает Британии обсудить соглашение, которое бы позволило им взаимно помогать друг другу в случае дефицита газа во время экстремально холодной погоды.