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Британія та Нідерланди підписали угоду для взаємопідтримки в енергетиці

Четвер, 17 листопада 2022, 08:30

Британія та Нідерланди 17 листопада підписали угоду, що має на меті взаємну допомогу у сфері енергетики на тлі викликів, створених війною та енергетичною кризою. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Країни домовилися співпрацювати у питаннях енергетичної безпеки та зменшення залежності від російського природного газу та вугілля, а також підтримки переходу на "зелені" джерела енергії, що також допоможе покласти край залежності від російських енергоресурсів.  

Нідерланди ще з літа почали отримувати значні об’єми скрапленого природного газу з Британії. Країни також мають спільний інтерконектор для обміну електроенергією. 

Німеччина також пропонує Британії обговорити угоду, яка би дозволила їм взаємно допомагати одне одному у разі дефіциту газу під час екстремально холодної погоди.

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Енергетика Нідерланди Велика Британія

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