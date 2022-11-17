Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Политический заказ": Россия ожидаемо отвергла приговор суда по делу МН17

Четверг, 17 ноября 2022, 18:55

Министерство иностранных дел России заявило, что не признает приговор Гаагского окружного суда по делу о сбитии рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года, поскольку "в его основе лежал политический заказ".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще один шаг на пути к правде и справедливости": премьер Нидерландов о приговоре по делу МН17

"На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства", - считает российский МИД.

Там также считают, что из-за поданного межгосударственного иска против России по делу МН17 Нидерланды "просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах".

Россия также повторила тезис о сомнительном характере показаний, поскольку их давали анонимно, а российские аргументы были отвергнуты.

Кулеба и МИД после первых приговоров по делу МН17 надеются на ответственность РФ

"Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрёг принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов", - добавил МИД РФ.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

Смотрите свежий блог ЕвроПравды из Нидерландов: Первое решение Гааги: виноват не только Гиркин. Детали решения суда о сбитом Boeing MH17.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Суд по MH17

Статьи

Первый приговор в Гааге. Как решение суда по MH17 против "группы Гиркина" поможет наказать РФ

Чтобы провести этот беспрецедентный суд и беспрецедентное расследование, пришлось даже изменить уголовно-процессуальное законодательство Нидерландов...
17 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Андрей Гук, Киев-Гаага-Схипхол

Третий поход в Белый дом: какие шансы у Дональда Трампа снова стать президентом

Дональд Трамп решился объявить свои президентские амбиции, несмотря на не очень удачный информационный фон. Как это повлияет на его шансы на переизбрание? (укр.)
16 ноября 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Ракетой по Польше: что известно об атаке на страну НАТО и какими могут быть последствия

Какими могут быть последствия ракетного удара по польскому Пшеводуву и есть ли основания говорить о вине Украины?
16 ноября 2022 — Юрий Панченко, Анна Шелест