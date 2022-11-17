"Політичне замовлення": Росія очікувано відкинула вирок суду у справі МН17

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що не визнає вирок Гаазького окружного суду у справі про збиття рейсу МН17 над Донбасом у липні 2014 року, оскільки "в його основі лежало політичне замовлення".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Протягом усього процесу суд перебував під безпрецедентним тиском з боку нідерландських політиків, представників прокуратури та ЗМІ, які нав'язували політично мотивований підсумок розгляду", – вважає російське МЗС.

Там також вважають, що через поданий міждержавний позов проти Росії у справі МН17 Нідерланди "просто не могли допустити на національному рівні будь-якого іншого вироку, крім обвинувального, оскільки в такому разі розсипалися б їхні аргументи в міжнародних форматах".

Росія також повторила тезу про сумнівний характер свідчень, оскільки їх давали анонімно, а російські аргументи були відкинуті.

"Глибоко шкодуємо, що Окружний суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя на догоду поточній політичній кон'юнктурі, завдавши тим самим серйозного репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів", – додало МЗС РФ.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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