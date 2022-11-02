Белый дом: дополнительные силы США останутся в Польше

Дополнительные силы США, развернутые Польше в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, останутся на восточном фланге НАТО, в частности в Польше, в обозримом будущем.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга.

"Именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военных в Европу, и теперь мы ввели процедуру, по которой они могут оставаться там на ротационной основе по крайней мере в обозримом будущем", - сказал Кирби, добавив, что это было ответом на изменения ландшафта безопасности в Европе.

Он отметил приверженность США общей обороне в рамках НАТО.

"Независимо от того, идет ли речь о гиперзвуковых ракетах или другом оружии, мы очень серьезно относимся к обязательствам по статье 5", - сказал он.

Кирби отвечал на вопрос о размещении Россией гиперзвуковых ракет в Белоруссии. Он сказал, что Беларусь поддерживала, поставляла и принимала российские войска еще до вторжения в Украину. "Однако мы не видим никаких признаков того, что сами белорусы заинтересованы во втягивании в войну в Украине", – сказал он.

В конце июня на полях саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о существенном усилении американского присутствия в Европе в связи с российской угрозой.

В июле США перебросили в Польшу группу истребителей F-22 Raptor.