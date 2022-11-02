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Білий дім: додаткові сили США залишаться у Польщі

Середа, 2 листопада 2022, 08:29

Додаткові сили США, розгорнуті Польщі у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, залишаться на східному фланзі НАТО, зокрема у Польщі, в осяжному майбутньому.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання "Польського радіо", повідомляє "Європейська правда".

Кірбі зазначив, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу. 

"Саме тому президент Байден відправив додаткові 20 тисяч американських військових до Європи, і тепер ми запровадили процедуру, за якою вони можуть залишатися там на ротаційній основі принаймні в осяжному майбутньому", - сказав Кірбі, додавши, що це було відповіддю на зміни ландшафту безпеки в Європі. 

Він наголосив на прихильності США спільній обороні в рамках НАТО. 

"Незалежно від того, чи йдеться про гіперзвукові ракети чи іншу зброю, ми дуже серйозно ставимося до зобов’язань за статтею 5", - сказав він.

Кірбі відповідав на запитання про розміщення Росією гіперзвукових ракет у Білорусі. Він сказав, що Білорусь підтримувала, постачала та приймала російські війська ще до часу вторгнення в Україну. "Однак ми не бачимо жодних ознак того, що самі білоруси зацікавлені у втягуванні у війну в Україні", - сказав він.

Наприкінці червня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

У липні США перекинули до Польщі групу винищувачів F-22 Raptor.

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Війна з РФ США Білорусь Польща

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