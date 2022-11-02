Испания передает Украине генераторы и машины скорой помощи

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в среду объявил о передаче Украине пяти групп генераторов и 30 машин скорой помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Альбареса, генераторы уже на пути в Украину.

"Мы предоставляем это на запрос украинской стороны. С этой просьбой ко мне обратился мой друг Дмитрий Кулеба после последних атак. Это оборудование поможет поддерживать электрообеспечение больниц и других объектов медицины", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Затем Мадрид передаст Киеву еще 14 генераторов, приобретенных за счет Испанского агентства сотрудничества.

Также глава испанского МИД объявил о передаче Украине 30 машин скорой помощи, которые "будут оказывать помощь беременным женщинам, а также роженицам, которые не могут попасть в больницы".

Кроме того, он проинформировал о приезде в Украину группы экспертов министерства внутренних дел Испании, которые затем будут готовить испанских специалистов, которые будут расследовать военные преступления и преступления против человечности в Украине.

Как сообщалось, 2 ноября министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл с визитом в Киев.

Он объявил, что Испания передает новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.