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Іспанія передає Україні генератори та машини швидкої допомоги

Середа, 2 листопада 2022, 18:28

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у середу оголосив про передання Україні п'яти груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Альбареса, генератори вже на шляху до України.

"Ми надаємо це на запит української сторони. З цим проханням до мене звернувся мій друг Дмитро Кулеба після останніх атак. Це обладнання допоможе підтримувати електрозабезпечення лікарень та інших об'єктів медицини", – сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві.

Потім Мадрид передасть Києву ще 14 генераторів, придбаних коштом Іспанського агентства співробітництва.

Також глава іспанського МЗС оголосив про передання Україні 30 машин швидкої допомоги, які "надаватимуть допомогу вагітним жінкам, а також породіллям, що не можуть потрапити до лікарень".

Крім того, він поінформував про приїзд в Україну групи експертів міністерства внутрішніх справ Іспанії, які потім готуватимуть іспанських фахівців, котрі розслідуватимуть воєнні злочини й злочинів проти людяності в Україні.

Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва.

Він оголосив, що Іспанія передає новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

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Іспанія

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