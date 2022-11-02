Премьер Британии все же поедет на климатический саммит ООН, хотя ранее отказывался

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду подтвердил участие в глобальной конференции по климату COP27, хотя ранее утверждал, что не поедет на мероприятие из-за необходимости сосредоточиться на внутренних вопросах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Без действий по изменению климата нет долгосрочного процветания. Без инвестиций в возобновляемые источники энергии нет энергетической безопасности", - написал Сунак в Twitter, заявив об участии в климатической конференции в Египте.

Ранее, когда британский премьер объявил о решении не ехать на COP27 из-за желания сосредоточиться на внутренних проблемах, его раскритиковали оппозиция и неправительственные организации, а также однопартиец Алок Шарма, который возглавлял конференцию в 2021 году, когда она проходила в Глазго.

Но уже в начале недели, по данным Politico, Сунак начал готовиться к двусторонним встречам в рамках саммита.

В то же время "разворот" премьера Британии, вероятно, расстроит правое крыло Консервативной партии, которое поддержало его предыдущее решение не ехать на климатический саммит.

27-я Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата, известная как COP27, пройдет в Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября. Она считается одним из важнейших форумов, посвященных этой проблеме.