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Прем'єр Британії все ж поїде на кліматичний саміт ООН, хоча раніше відмовлявся

Середа, 2 листопада 2022, 20:49

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу підтвердив участь у глобальній конференції з питань клімату COP27, хоча раніше стверджував, що не поїде на захід через необхідність зосередитися на внутрішніх питаннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Без дій щодо зміни клімату немає довгострокового процвітання. Без інвестицій в поновлювані джерела енергії немає енергетичної безпеки", – написав Сунак у Twitter, заявивши про участь у кліматичній конференції в Єгипті.

Раніше, коли британський прем’єр оголосив про рішення не їхати на COP27 через бажання зосередитися на внутрішніх проблемах, його розкритикували опозиція та неурядові організації, а також однопартієць Алок Шарма, який очолював конференцію у 2021 році, коли вона відбувалася в Глазго.

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Але вже на початку тижня, за даними Politico, Сунак почав готуватися до двосторонніх зустрічей у межах саміту.

Водночас "розворот" прем’єра Британії, ймовірно, засмутить праве крило Консервативної партії, яке підтримало його попереднє рішення не їхати на кліматичний саміт.

27-ма Конференція Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату, відома як COP27, триватиме в Шарм-ель-Шейху з 6 по 18 листопада. Вона вважається одним із найважливіших форумів, присвячених цій проблемі.

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Велика Британія

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