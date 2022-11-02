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В Британии выставили на аукцион редкие фото с Елизаветой II во время военной службы

фото
Среда, 2 ноября 2022, 23:08

Британский коллекционер Риман Денси выставил на продажу коллекцию фотографий и документов покойной королевы Елизаветы II, когда та во время Второй мировой войны служила водителем-механиком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Архивные фото и документы принадлежали майору Вайолет Уэллсли, которая была военным инструктором Элизабет Виндзор в военные годы в Женском вспомогательном территориальном корпусе (CAP).

Кроме семи черно-белых фото 19-летней британской принцессы, на аукцион выставлено временное водительское удостоверение, которое выдали ей во время службы, с биографическими данными.

 
ФОТО: BAV MEDIA

Среди фотографий - три групповых снимка принцессы Елизаветы II с другими женщинами в территориальном корпусе, в частности под капотом армейского грузовика и за его рулем. Также они зафиксировали визит Элизабет в учебный центр CAP вместе с родителями.

 
ФОТО: BAV MEDIA
 
ФОТО: BAV MEDIA

Перед своей смертью в 1971 году Уэллсли строго приказала, чтобы документы и фото не продавались до смерти Елизаветы II, чтобы не обидеть королеву. После же похорон монарха новая владелица архивных материалов передала их на аукцион.

К фотографиям прилагаются воспоминания Уэллсли, записанные королевским биографом сэром Джоном Уилер-Беннетом. Она вспоминает, как будущая королева "настаивала на том, чтобы к ней относились как к обычной члену САР и не делали никаких поблажек", и отмечала ее выдающиеся водительские навыки.

Аукцион состоится 8 ноября, общая стоимость лота составляет 2000 фунтов стерлингов.

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Великобритания

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