У Британії виставили на аукціон рідкісні фото з Єлизаветою ІІ під час військової служби

Британський колекціонер Ріман Денсі виставив на продаж колекцію фотографій і документів покійної королеви Єлизавети ІІ, коли та під час Другої світової війни служила водієм-механіком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Архівні фото й документи належали майору Вайолет Веллслі, яка була військовою інструкторкою Елізабет Віндзор у воєнні роки в Жіночому допоміжному територіальному корпусі (CAP).

Окрім семи чорно-білих фото 19-річної британської принцеси, на аукціон виставлене тимчасове водійське посвідчення, яке видали їй під час служби, з біографічними даними.

Фото: BAV MEDIA

Серед фотографій – три групові знімки принцеси Єлизавети ІІ з іншими жінками в територіальному корпусі, зокрема під капотом армійської вантажівки та за її кермом. Також вони зафіксували візит Елізабет до навчального центру CAP разом із батьками.

Фото: BAV MEDIA

Фото: BAV MEDIA

Перед своєю смертю в 1971 році Веллслі суворо наказала, щоб документи й фото не продавалися до смерті Єлизавети ІІ, аби не образити королеву. Після ж похорон монарха нова власниця архівних матеріалів передала їх на аукціон.

До фотографій додаються спогади Веллслі, записані королівським біографом сером Джоном Уілер-Беннетом. Вона згадує, як майбутня королева "наполягала на тому, щоб до неї ставилися як до звичайної членкині САР і не робили жодних поблажок", та відзначала її видатні водійські навички.

Аукціон відбудеться 8 листопада, загальна вартість лота становить 2000 фунтів стерлінгів.

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