В Молдове устроили автопробег под лозунгом "Слава Украине!"

Либеральная партия Молдовы в воскресенье организовала автопробег, который состоялся под лозунгом "Слава Украине!".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Știri.md.

Автопробег стартовал в 11:00 у здания посольства Украины в Молдове, откуда переместился в город Штефан-Воде и контрольно-пропускной пункт Паланка на украинско-молдавской границе.

Во время движения автомобили несли флаги Молдовы, Европейского Союза, НАТО и Украины.

Прибыв в Паланку, демонстранты вышли из автомобилей и скандировали "Слава Украине!", ряд антироссийских лозунгов и выразили поддержку народу Украины.

Присутствующие также держали плакаты с надписями "Россия - террористическое государство", "Российскую армию прочь из Украины", "Российскую армию прочь из Молдовы", "Украина, твоя победа - наша победа".

Как сообщил почетный глава Либеральной партии Михай Гимпу, акция была направлена на поддержку свободы и мира украинского народа и осуждение агрессии Российской Федерации.

"Сегодня война идет не только за свободу Украины, но и за нашу свободу", - заявил он.

Обычно по воскресеньям в Молдове проходят пророссийские митинги, организованные партией "Шор", чей лидер Илан Шор находится под санкциями США за попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

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