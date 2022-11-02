Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью

В начале недели посол США в Молдове сделал успокаивающее заявление о том, что по данным американской разведки нет признаков того, что РФ может напасть на Молдову.

Эти слова были, наверное, правдивыми, если речь шла о военном нападении – и действительно, при нынешних действиях ВСУ и динамике на линии фронта Россия, может, и хотела бы, но не сможет добраться до Молдовы. Однако нападение уже происходит в другой плоскости. Гибридное нападение.

Это было видно и до сих пор по развитию антиправительственных протестов в Молдове, искусственность и внешнее финансирование которых не слишком-то и скрывали (читайте в репортаже ЕвроПравды "Санду прочь!").

Но с 1 ноября начался новый этап давления на Молдову.

Пытаясь "сломать" тамошнее прозападное правительство, Россия отрезала Молдове газ – точнее, половину привычных объемов газа.

А одновременно российские марионетки в Приднестровье полностью остановили электроснабжение Молдовы.

К этим шагам Россия подошла системно и готовилась заранее, поэтому подготовила также "возмущение улицы" с требованием переизбрать парламент и президента. Уже известно, что этой составляющей гибридного нападения на Молдову занимается ФСБ – журналистское расследование выяснило даже имена ответственных офицеров.

Рассказываем, что происходит и чего ждать в соседнем государстве.

"А не будут любить – отключим газ"

О том, что в Молдове этой зимой не обойдется без полноценного энергетического кризиса, было известно заранее – задолго до начала массированных ракетных обстрелов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Ровно год назад, в октябре и ноябре-2021, правительство Молдовы чудом "вырулило" из газового кризиса (и, как говорят в Кишиневе, впервые столкнулось с российским шантажом, когда эмиссар Путина Дмитрий Козак прямо предлагал молдовским коллегам скидки в обмен на утрату части суверенитета). Тогда удержать молдовскую энергетическую систему на плаву помогли Украина и теплая осень, газовый контракт с Россией продлили, но с возможностью оборвать его в любой момент.

В начале осени 2022 года Кремль снова взялся испытывать молдовскую энергосистему на прочность. В октябре снизил поставки газа на 30% от контрактного объема. Пару недель назад через своих марионеток – правительство непризнанного Приднестровья – направил публичное предупреждение, что в ноябре объем поставок будет урезан еще больше, на 40%.

А фактически с 1 ноября урезал газ наполовину – сообщил, что будет поставлять только 51% контрактного объема (в Молдове называют также другую цифру и говорят о том, что получают лишь 40% от необходимого объема). Но и это не все – такое урезание означало, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.

Одновременно потерять поставки газа и электричества, еще и в начале зимнего сезона – это словно "идеальный шторм".

И для этого России не понадобилось никаких ракетных обстрелов.

За многие годы Кремль отшлифовал свое умение вести гибридные войны. В Молдове у него есть все инструменты для этого. Этот инструментарий включает агентов Кремля (скрытых и не очень), сеть пропаганды, и даже оккупационные российские войска, расположенные в непризнанном Приднестровье, которое остается неподконтрольным Кишиневу еще с начала 90-х.

Ну и конечно же, любимый козырь Кремля – энергетика.

В Молдове у РФ особенно много энергетических рычагов.

Во-первых, эта страна совсем недавно – до конца 2021 года – была на 100% зависима от РФ в поставках газа. В то время как Евросоюз по крайней мере думал о необходимости диверсификации, а действия немецких лоббистов "Газпрома" вызывали сопротивление Польши и других – в Молдове российское лобби останавливало даже дискуссии об этом. Лишь в последние годы, после нападения РФ на Украину, там решили построить газопровод с Румынией, который, впрочем, до 2022 года не использовался.

Во-вторых, Молдова очень зависит от России и в поставках электроэнергии. После войны на Днестре в 1992 году в оккупированном Россией Приднестровье остались обе электростанции, существовавшие в то время на территории Молдовы. Первая – это ТЭС в городе Днестровске (официальное название – Молдавская ГРЭС), работающая на российском газе. Вторая – это ГЭС в Дубоссарах. Более 30 лет подряд Кишинев покупал электричество у сепаратистского режима, фактически спонсируя его, и к этому все привыкли – и официальная власть, и жители Молдовы.

При этом за 30 лет в Кишиневе не появилось аппетита к построению собственной генерации (единственное исключение – ТЭЦ в Кишиневе, работающая в отопительный период). Было удобнее оставлять все как есть и дополнительно зарабатывать на энергетических сделках с Приднестровьем, на которые Кремль сознательно закрывал глаза.

Как следствие, эта солнечная страна с неплохими перспективами в построении мощностей возобновляемой энергетики практически не имеет ни "солнца", ни "ветра" в своем энергетическом балансе. А дискуссии и инициативы по системному развитию возобновляемой энергогенерации до недавнего времени просто сводились на нет.

На этом фоне ноябрь 2022 года начался с массированной энергетической гибридной атаки на Молдову.

При этом – очень важная деталь – действия РФ во время отрезания Молдовы от газа и света нельзя назвать шантажом, потому что шантаж предполагает определенные требования, а они на этот раз отсутствуют. В отличие от 2021 года, Кишинев даже на неофициальном уровне не получает от Москвы предложений вроде "вернем газ, если вы...". Наверное, потому что убедился – с действующей властью Молдовы старой дружбы не получается.

Это – сугубо карательная акция. "Вы нас не любите, поэтому мы вам отключаем газ и свет". Сигнал это, конечно, тоже подает, но он адресован не властям, а гражданам Молдовы. Об этом – чуть дальше.

Преодолеть "идеальный шторм"

Впрочем, 1 ноября вряд ли было удачным днем для россиян, чтобы планировать эту энергетическую атаку. Потому что прошли сутки, и в домах граждан Молдовы до сих пор есть газ и освещение. В значительной степени это произошло благодаря тому, что за последний год Кишинев начал работать над механизмами диверсификации и подготовился к часу "Ч" лучше, чем за предыдущие 30 лет.

Итак, прежде чем рассказать о других составляющих гибридной атаки – коротко о том, что произошло в энергосистеме Молдовы.

По контракту, с началом отопительного сезона РФ должна была увеличить объемы поставок газа в Молдову, поэтому в ноябре поток газа должен был вырасти, но "Газпром" сообщил, что оставляет его на уровне 5,7 млн кубометров в день – то есть столько, сколько давал в октябре (а тогда, напомним, он уже был на 30% меньше контрактных объемов). Здесь стоит отметить, что все контрактные объемы "Газпрома" в Кишинев считаются вместе для подконтрольных Кишиневу территорий и для оккупированного россиянами Приднестровья. Почему так произошло – отдельная большая тема, но контракт с россиянами составлен именно таким образом.

Поэтому, учитывая дефицит газа, правительство и "Молдовагаз" должны были решить, какая доля из этих объемов остается у Тирасполя, а какая идет в Кишинев. Решение оказалось следующим: 2,3 млн кубов может использовать Приднестровье (где проживает ориентировочно до 300 тысяч человек), 3,4 млн идет на подконтрольную правительству территорию (ориентировочно 2,3 млн постоянных жителей).

Заметный дисбаланс, не так ли?

Может возникнуть вопрос: зачем вообще давать столько газа сепаратистскому режиму?

Но здесь Кишинев оказался заложником советской инфраструктуры. Магистральный газопровод сюда идет транзитом через Приднестровье. И если его вообще лишить лимитов газа – то российские прокси в Тирасполе могут физически отрезать поставки на правый берег. Поэтому приходится искать шаткий и гадкий компромисс.

А левому берегу Днестра объективно нужно больше газа.

Во-первых, из-за того, что здесь расположена электростанция, которая генерирует более двух третей электричества для правобережья (а чаще всего – все 100%, до недавнего времени они были безальтернативным поставщиком), а также питает города, села и промышленность левого берега. А для генерации электричества на теплоэлектростанции нужен газ.

Во-вторых, из-за того, что в Приднестровье, которое пользуется газом бесплатно (то есть не платит за свою долю "Газпрому"), никто и никогда не занимался энергосбережением. Поэтому здесь и в домах, и на производствах – максимально возможная НЕэнергоэффективность. Например, об утеплении многоквартирных зданий речь просто не идет – в нем до этого года не было необходимости.

Впрочем, даже получив непропорционально много газа (но мало, как для своих нужд), официальный Тирасполь все равно возмутился. Самопровозглашенная власть региона объявила о продлении режима чрезвычайного положения и остановила работу всех, кроме одного, энергоблоков МолдГРЭС.

Поставка электроэнергии на правый берег прекратилась.

Заметим, что за последние годы у Молдовы уже появилась практика и инфраструктура для импорта от другого поставщика – Украины. Последние несколько месяцев украинский импорт составлял 30% потребностей правобережной Молдовы – именно для того, чтобы понемногу вылезать из приднестровского ярма. Но сейчас, из-за ракетных обстрелов, это невозможно. Украина не поставляет электроэнергию на экспорт.

То, что в этих условиях в подконтрольной правительству части Молдовы не начались веерные отключения – это чудо, которое создали вместе правительства Молдовы и Румынии. Как выяснилось, в последний год, понимая, что Россия рано или поздно осуществит энергетическую атаку, они начали готовиться к этому. А румынская власть, для которой Молдова – исторически дружественная и "своя", помогла осуществить срочные закупки на рынке. Условия не раскрываются, но при всех обстоятельствах это электричество в разы дороже, чем то, которое производит Приднестровье на бесплатном природном газе.

Это уже имеет последствия, а будет еще больше. 2 ноября в Молдове должны почти вдвое повысить тариф на электроэнергию (сейчас эквивалент 6,5 грн за кВт, действует также для населения), хотя это все равно и близко не покроет себестоимость. Но повышать дальше – значит спровоцировать социальный взрыв.

Любимая колонна Кремля

Составляющей гибридной атаки обычно является социальное возмущение, и история с Молдовой – не исключение.

Вероятно, в Москве рассчитывали увидеть, как гнев людей вызывают обесточенные города, отключение целых районов от газа (у Молдовы уже был такой опыт в 1990-х). Но и повышение цен – достаточный повод для протестов. Тем более, что повышение продолжается уже не первый месяц (это сейчас проблема всего мира, а тем более европейского континента, и Молдова не могла быть исключением).

"Европейская правда" уже рассказывала, как начиная с сентября в Кишиневе пророссийская оппозиция начала готовить общество к тому, что протесты против власти – это неотъемлемая часть жизни в Молдове. Вместе с карикатурным палаточным городком под парламентом и офисом президента, который Майя Санду в конце концов решилась снести (подробно читайте в репортаже "Санду прочь!": как Россия и ее агенты влияния пытаются свергнуть прозападную власть в Молдове).

Впоследствии появились дополнительные доказательства того, что протесты были проплачены. Полиция накрыла квартиру, где координаторы распределяли деньги псевдомитингующим, и нашла там наличные на сумму более чем 4,2 млн леев – это примерно 8,5 млн грн. Как утверждают в полиции, это был бюджет одного еженедельного митинга и недели в палатках.

А дальше произошло то, что кажется невероятным для Украины: номинальный организатор и спонсор протестов, олигарх Илан Шор, который находится в международном розыске и скрывается в Израиле, публично объявил, что это действительно деньги на оплату наемных митингующих, и объяснил, что все равно будет платить за свои митинги.

Выше мы не зря упомянули, что он – номинальный руководитель митингов.

Потому что реальный организатор протестов в Кишиневе – российская ФСБ.

С недавних пор это – не голословные обвинения. Журналистское расследование (основанное, похоже, на данных спецслужб) позволило выяснить даже фамилии кураторов-службистов, которые маскировались, в частности, под российских "дипломатов".

Но после откровенного заявления Шора, после того, как все в Молдове узнали, что он организует только платные митинги, возник вопрос, сможет ли он и его партия организовать действительно масштабные протесты, которые необходимы для гибридной атаки на Санду и действующую власть.

Тем более что предыдущая пророссийская власть Молдовы – соцпартия Игоря Додона, которая до сих пор была главным другом Кремля, и до недавнего времени имела российское финансирование – была очень недовольна тем, что вместо нее на финансовые потоки сел молодой и наглый Шор. Поэтому социалисты пытались убедить Москву, что именно они снова должны быть главным партнером Кремля.

В минувшие выходные состоялся, по сути, кастинг на эту роль, и команда Додона его с треском провалила. Митинги, организованные социалистами в субботу в нескольких городах Молдовы, собирали несколько десятков, максимум сотню человек на город. А Шор провел свой митинг в Кишиневе в воскресенье и собрал многотысячную толпу, где очевидно платные участники перемежались с теми, кто пришел по зову сердца, покричать "Jos Maia Sandu!" ("Долой Майю Санду!"), требуя досрочных выборов и президента, и парламента.

Воскресный митинг стал рекордно многолюдным за долгое время.

А Шор закрепил за собой статус "любимой оппозиции Кремля".

Хотя надо подчеркнуть, что перечень друзей и скрытых агентов РФ в Молдове не исчерпывается этой парой политических сил. Достаточно вспомнить мэра Кишинева, экс-социалиста Иона Чебана, который сейчас создает свою партию (и мечтает побороться за место Санду на следующих выборах). Сейчас он в пику президенту объявил, что Кишинев отказывается выполнять решение центральной власти об экономии электричества из-за кризиса и не будет сокращать расходы на освещение улиц...

Что будет дальше? Соседняя Молдова точно входит в турбулентность. Она будет пытаться не упасть экономически и энергетически, и с помощью ЕС и Румынии у нее есть для этого неплохие шансы. Но как успокоить граждан в условиях до сих пор сильной российской пропаганды и мощных пророссийских партий, не до конца ясно.

Команда Санду выбрала в качестве рецепта... борьбу с коррупцией. Сейчас продолжаются громкие процессы и задержания. А Украина этому помогает. И если эта борьба позволит вернуть в Молдову часть украденных при прошлой власти денег – то вполне возможно, что у Санду получится.

А возможно, в каких-то деталях это станет примером и для Украины – наверное, уже после победы.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"