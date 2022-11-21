В Польше создали Базу знаний о климате

В Польше актуальные и надежные источники информации об изменении климата можно найти в недавно созданной Базе знаний о климате (пол. Klimatyczna Baza Wiedzy).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Польское радио.

Это общедоступный и бесплатный портал, цель которого заключается в поддержке борьбы с дезинформацией.

К проекту были привлечены эксперты из более 10 неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов, а также научных центров.

Директор Института охраны окружающей среды-Национального научно-исследовательского института Кристиан Щепаньский говорит, что база данных является коллекцией отчетов и публикаций об изменении климата. По его словам, это, в частности, правительственные документы, отчеты международных организаций и фондов.

"Это очень широкая, очень междисциплинарная (коллекция, - ред.), представляющая как можно больше и как можно более широкие знания, но которая также представляет различные достижения, связанные с изменением климата", - поделился Кристиан Щепаньский.

Как отметил чиновник, к публикациям и отчетам добавлены комментарии, которые облегчают понимание научного содержания.

"Это много различных видов исследований, очень достоверных отчетов, документов, связанных с вопросами климата в различных сферах: как в сфере здравоохранения, так и в сфере стихийных бедствий, в сфере, связанной с изменением климата, с воздействиями, связанными с адаптацией, с тем, как нам нужно адаптироваться к этим уже существующим, но также грядущим изменениям климата", - рассказывает директор института.

Согласно последнему исследованию Института общественных дел "Дезинформация о климате и климатической политике. Мнения полек и поляков", почти половина респондентов в последнее время сталкивались с дезинформацией о климате и климатической политике.