У Польщі створили Базу знань про клімат

У Польщі актуальні та надійні джерела інформації про зміну клімату можна знайти у нещодавно створеній Базі знань про клімат (пол. Klimatyczna Baza Wiedzy).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

Це загальнодоступний та безкоштовний портал, мета якого полягає у підтримці боротьби з дезінформацією.

До проєкту були залучені експерти з понад 10 неурядових організацій, науково-дослідних інститутів, а також наукових центрів.

Директор Інституту охорони навколишнього середовища-Національного науково-дослідного інституту Крістіан Щепаньський каже, що база даних є колекцією звітів і публікацій про зміну клімату. За його словами, це, зокрема, урядові документи, звіти міжнародних організацій та фондів.

"Це дужа широка, дуже міждисциплінарна (колекція, – ред.), що представляє якомога більше та якомога ширші знання, але яка також представляє різноманітні досягнення, пов’язані зі зміною клімату", — поділився Крістіан Щепаньський.

Як зазначив посадовець, до публікацій і звітів додано коментарі, які полегшують розуміння наукового змісту.

"Це багато різних видів досліджень, дуже достовірних звітів, документів, пов’язаних із питаннями клімату в різних сферах: як у сфері охорони здоров’я, так і у сфері стихійних лих, у сфері, пов’язаній зі зміною клімату, із впливами, пов’язаними з адаптацією, із тим, як нам потрібно адаптуватися до цих уже існуючих, але також прийдешніх змін клімату", — розповідає директор інституту.

Згідно з останнім дослідженням Інституту громадських справ "Дезінформація про клімат і кліматичну політику. Думки польок і поляків", майже половина респондентів останнім часом стикалися з дезінформацією про клімат і кліматичну політику.