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Новый президент ПА НАТО осудила войну России и призвала поддерживать Украину

Понедельник, 21 ноября 2022, 19:57

Французский сенатор Жоэль Гаррио-Майлям осудила войну России против Украины и похвалила украинский народ за защиту западных ценностей после того, как в понедельник она была избрана президентом Парламентской Ассамблеи НАТО на следующий год. 

Об этом пишет "Европейская правда".

Гаррио-Майлям отметила, что западные союзники не прислушались к предупреждениям своих восточных партнеров до того, как президент РФ Владимир Путин отдал приказ ввести войска в Украину.

"Теперь никаких сомнений быть не может. Российские лидеры ведут себя как настоящие террористы, проявляя беспрецедентное варварство, нападая на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Мы должны действовать, и они должны быть осуждены как террористы перед международными трибуналами", - сказала она.

"Как парламентарии НАТО, мы должны поддержать Украину, мы должны поддержать ее народ. Людей, которые ежедневно проявляют мужество и стойкость во имя наших ценностей - свободы, демократии и суверенитета", - добавила Гаррио-Майлям.

Напомним, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.

Резолюция также призывает к учреждению специального трибунала для привлечения к ответственности этого режима за ужасные военные преступления.

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