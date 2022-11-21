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Нова президентка ПА НАТО засудила війну Росії та закликала підтримувати Україну

Понеділок, 21 листопада 2022, 19:57

Французька сенаторка Жоель Гарріо-Майлям засудила війну Росії проти України і похвалила український народ за захист західних цінностей після того, як у понеділок її обрали президенткою Парламентської Асамблеї НАТО на наступний рік. 

Про це пише "Європейська правда".

Гарріо-Майлям зазначила, що західні союзники не дослухалися до попереджень своїх східних партнерів до того, як президент РФ Владімір Путін віддав наказ ввести війська в Україну.

"Тепер жодних сумнівів бути не може. Російські лідери поводяться як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи перед міжнародними трибуналами", - сказала вона.

"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримати Україну, ми повинні підтримати її народ. Людей, які щодня проявляють мужність і стійкість в ім'я наших цінностей - свободи, демократії та суверенітету", - додала Гарріо-Майлям.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

Резолюція також закликає до заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності цього режиму за жахливі воєнні злочини.

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