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Австрия потролила Орбана из-за скандального шарфа: Транслейтания больше не существует

Вторник, 22 ноября 2022, 22:43

МИД Австрии с иронией прокомментировал появление венгерского премьер-министра Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", против чего ранее выразили возмущение Украина и Венгрия.

Комментарий австрийского министерства приводит агентство АРА, пишет "Европейская правда".

"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтания не существует уже около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", - заявили в австрийском министерстве. Транслейтанией называли земли венгерской короны в составе двуединой Австро-Венгрии.

Напомним, Виктор Орбан пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе – современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины – принадлежавших Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны, после чего она потеряла их по условиям Трианонского мирного договора.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в ответ вызывает посла Венгрии. От Венгрии потребовали извинения.

Орбан попытался успокоить возмущение, заявив, что футбол – это не политика.

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Венгрия Австрія Орбан

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