Австрія потролила Орбана через скандальний шарф: Транслейтанія більше не існує

МЗС Австрії з іронією прокоментувало появу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі з картою "Великої Угорщини", проти чого раніше висловили обурення Україна та Угорщина.

Коментар австрійського міністерства наводить агентство АРА, пише "Європейська правда".

"Швидкий погляд на історичні карти у міністерстві закордонних справ підтвердив початкові припущення про те, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми проінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж нагоди", - заявили в австрійському міністертві. Транслейтанією називали землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини.

Нагадаємо, Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Міністерство закордонних справ України заявило, що у відповідь викликає посла Угорщини. Від Угорщини зажадали вибачення.

Орбан спробував заспокоїти обурення, заявивши, що футбол - це не політика.