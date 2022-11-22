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Австрія потролила Орбана через скандальний шарф: Транслейтанія більше не існує

Вівторок, 22 листопада 2022, 22:43

МЗС Австрії з іронією прокоментувало появу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана у шарфі з картою "Великої Угорщини", проти чого раніше висловили обурення Україна та Угорщина.

Коментар австрійського міністерства наводить агентство АРА, пише "Європейська правда".

"Швидкий погляд на історичні карти у міністерстві закордонних справ підтвердив початкові припущення про те, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми проінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж нагоди", - заявили в австрійському міністертві. Транслейтанією називали землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини. 

Нагадаємо, Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі - сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України - які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни, після чого вона втратила їх за умовами Тріанонського мирного договору.

Міністерство закордонних справ України заявило, що у відповідь викликає посла Угорщини. Від Угорщини зажадали вибачення.

Орбан  спробував заспокоїти обурення, заявивши, що футбол - це не політика. 

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Угорщина Австрія Орбан

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