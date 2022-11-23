Президент Хорватии заблокировал обучение украинских военных в рамках миссии ЕС

Президент Хорватии Зоран Миланович, как и обещал, отказался предоставить предварительное согласие на участие военнослужащих хорватских Вооруженных сил в миссии ЕС, которая организует подготовку и обучение украинских военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Vecernji List.

Соответствующее письмо к нему направил министр обороны Марио Баножич.

В своем объяснении Миланович утверждает, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в этой миссии являются непонятными и неоправданными.

Также, по мнению Милановича, министр обороны не имеет полномочий инициировать запрос относительно учебной миссии. Поэтому Миланович ожидает, что к нему, а не к Баножичу, обратится правительство, возможно, парламент.

Также, по его словам, в прилагаемом проекте решения конкретно не указано ни деятельность, которую будут осуществлять члены хорватской армии за рубежом, ни действия или мероприятия, которые будут осуществлять военнослужащие Вооруженных сил Украины на территории Республики Хорватия.

Еще одна причина отказа заключается в том, что Украина формально не внесена в перечень союзников Республики Хорватия, войска которых могут проходить и прибывать на обучение в страну, как это предусмотрено конституцией и законами.

Тренировочная миссия украинских военнослужащих является крупнейшей военной миссией ЕС на сегодняшний день, ожидается, что в ней примут участие около 20 стран, а решение о создании тренировочной миссии для 15 000 солдат из Украины уже было принято министрами иностранных дел 17 октября.

Правительство Республики Хорватия также объявило об участии Хорватии в миссии, и ходили слухи, что несколько десятков украинских солдат прибудут в Хорватию, чтобы пройти обучение по разминированию и оказанию медицинской помощи на поле боя.

Правительство ничего не хочет комментировать, очевидно, держа все в тайне, но подтверждает, что выбор этих учебных "модулей" - это предложение вооруженных сил.

Относительно отказа Милановича, министр Баножич сказал, что сейчас для принятия такого решения необходимо парламентское большинство в две трети голосов, и он уверен, что оно будет получено.

Он утверждает, что не видит никаких причин, почему Миланович отклонил его письмо.

Как известно, президент Хорватии неоднократно отличался антиукраинскими заявлениями.