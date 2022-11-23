Президент Хорватії заблокував навчання українських військових в рамках місії ЄС

Президент Хорватії Зоран Міланович, як і обіцяв, відмовився надати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Vecernji List.

Відповідний лист до нього направив міністр оборони Маріо Баножич.

У своєму поясненні Міланович стверджує, що обставини участі хорватських військовослужбовців у цій місії є незрозумілими і невиправданими.

Також, на думку Мілановича, міністр оборони не має повноважень ініціювати запит щодо навчальної місії. Тому Міланович очікує, що до нього, а не до Баножича, звернеться уряд, можливо, парламент.

Також, за його словами, у доданому проєкті рішення конкретно не зазначено ані діяльність, яку здійснюватимуть члени хорватської армії за кордоном, ані дії чи заходи, які здійснюватимуть військовослужбовці Збройних сил України на території Республіки Хорватія.

Ще одна причина відмови полягає в тому, що Україна формально не внесена до переліку союзників Республіки Хорватія, війська яких можуть проходити та прибувати на навчання до країни, як це передбачено конституцією та законами.

Тренувальна місія українських військовослужбовців є найбільшою військовою місією ЄС на сьогоднішній день, очікується, що в ній візьмуть участь близько 20 країн, а рішення про створення тренувальної місії для 15 000 солдатів з України вже було прийнято міністрами закордонних справ 17 жовтня.

Уряд Республіки Хорватія також оголосив про участь Хорватії в місії, і ходили чутки, що кілька десятків українських солдатів прибудуть до Хорватії, щоб пройти навчання з розмінування та надання медичної допомоги на полі бою.

Уряд нічого не хоче коментувати, очевидно, тримаючи все в таємниці, але підтверджує, що вибір цих навчальних "модулів" - це пропозиція збройних сил.

Щодо відмови Мілановіча, міністр Баножич сказав, що зараз для прийняття такого рішення необхідна парламентська більшість у дві третини голосів, і він упевнений, що вона буде отримана.

Він стверджує, що не бачить жодних причин, чому Міланович відхилив його лист.

Як відомо, президент Хорватії неодноразово відзначався антиукраїнськими заявами.

Читайте детальніше на цю тему у статті Проти України та НАТО: що стоїть за скандальними заявами президента Хорватії.