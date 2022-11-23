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ЕБРР предоставит "Укрэнерго" 372 млн евро на ремонт поврежденных российскими ракетами энергообъектов

Среда, 23 ноября 2022, 16:18

Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования в размере 372 млн евро для поддержки компании "Укрэнерго" с целью быстрого устранения повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР, пишет "Европейская правда".

"ЕБРР решительным образом осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины, особенно удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.

ЕБРР предоставит Украине кредит под государственную гарантию в размере 300 млн евро, который будет состоять из двух компонентов: до 150 млн евро - на закупку оборудования для проведения аварийных ремонтных работ в украинской энергосистеме, и еще 150 млн евро - на поддержку структуры капитала.

Отдельно часть кредита на аварийные ремонты будет дополнена грантом на сумму до 72 млн евро, предоставленным Нидерландами. Эти средства будут объединены в единый пакет в размере 372 млн евро для поддержки неотложных потребностей "Укрэнерго" в восстановлении инфраструктуры передачи электроэнергии.

ЕБРР взял на себя обязательства предоставить Украине финансовый пакет на сумму 3 миллиарда евро в 2022-2023 годах, чтобы помочь обеспечить дальнейшее функционирование украинской экономики.

Напомним, Норвегия предоставит Украине $182 млн для закупки природного газа в течение следующей зимы.

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Энергетика Война с РФ

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