ЕБРР предоставит "Укрэнерго" 372 млн евро на ремонт поврежденных российскими ракетами энергообъектов

Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования в размере 372 млн евро для поддержки компании "Укрэнерго" с целью быстрого устранения повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР, пишет "Европейская правда".

"ЕБРР решительным образом осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины, особенно удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.

ЕБРР предоставит Украине кредит под государственную гарантию в размере 300 млн евро, который будет состоять из двух компонентов: до 150 млн евро - на закупку оборудования для проведения аварийных ремонтных работ в украинской энергосистеме, и еще 150 млн евро - на поддержку структуры капитала.

Отдельно часть кредита на аварийные ремонты будет дополнена грантом на сумму до 72 млн евро, предоставленным Нидерландами. Эти средства будут объединены в единый пакет в размере 372 млн евро для поддержки неотложных потребностей "Укрэнерго" в восстановлении инфраструктуры передачи электроэнергии.

ЕБРР взял на себя обязательства предоставить Украине финансовый пакет на сумму 3 миллиарда евро в 2022-2023 годах, чтобы помочь обеспечить дальнейшее функционирование украинской экономики.

Напомним, Норвегия предоставит Украине $182 млн для закупки природного газа в течение следующей зимы.