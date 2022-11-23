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ЄБРР надасть "Укренерго" 372 млн євро на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб'єктів

Середа, 23 листопада 2022, 16:18

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування у розмірі 372 млн євро для підтримки компанії "Укренерго" з метою швидкого усунення пошкоджень, завданих російськими ракетними ударами.

Про це йдеться у заяві ЄБРР, пише "Європейська правда".

"ЄБРР найрішучішим чином засуджує неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України, особливо удари по цивільній інфраструктурі", - йдеться у заяві.

ЄБРР надасть Україні кредит під державну гарантію у розмірі 300 млн євро, який складатиметься з двох компонентів: до 150 млн євро - на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтних робіт в українській енергосистемі, і ще 150 млн євро - на підтримку структури капіталу.

Окремо, частина кредиту на аварійні ремонти буде доповнена грантом на суму до 72 млн євро, наданим Нідерландами. Ці кошти будуть об'єднані в єдиний пакет у розмірі 372 млн євро для підтримки невідкладних потреб "Укренерго" у відновленні інфраструктури передачі електроенергії.

ЄБРР взяв на себе зобов'язання надати Україні фінансовий пакет на суму 3 мільярди євро у 2022-2023 роках, щоб допомогти забезпечити подальше функціонування української економіки.

Нагадаємо, Норвегія надасть Україні $182 млн для закупівлі природного газу протягом наступної зими.

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