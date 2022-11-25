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Войска НАТО проводят учения в Польше у границ Беларуси и РФ

Пятница, 25 ноября 2022, 20:41

Силы НАТО в пятницу приняли участие в учениях на севере Польши, в районе, расположенном рядом с Калининградской областью РФ и Беларусью, который имеет решающее значение для безопасности восточного фланга Альянса.

Об этом сообщило министерство обороны Польши, пишет "Европейская правда".

Учения прошли в районе Сувалкского коридора. Министр обороны Мариуш Блащак посетил город Плочично, чтобы наблюдать за учениями Tumak-22.

 

К учениям привлечены 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами.

Также задействовано 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.

В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника.

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