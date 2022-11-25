Війська НАТО проводять навчання у Польщі біля кордонів Білорусі та РФ

Сили НАТО у п’ятницю зяли участь у навчаннях на півночі Польщі, у районі, що лежить поруч з Калінінградською областю РФ і Білоруссю та має вирішальне значення для безпеки східного флангу Альянсу.

Про це повідомило міністерство оборони Польщі, пише "Європейська правда".

Навчання відбулися у районі Сувалкського коридору. Міністр оборони Маріуш Блащак відвідав місто Плочично, щоб спостерігати за навчаннями Tumak-22.

До навчань залучені 2 тисячі військовослужбовців різних підрозділів польського війська та союзних сил, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими солдатами

Також задіяно 1000 одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

У ході навчань десятки польських військових та солдатів Альянсу перетинали водойми за допомогою машин-амфібій, а американські війська на танках Abrams імітували переслідування противника.