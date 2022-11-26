В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Фиалы

Сотни людей вышли на демонстрацию против правительства премьер-министра Чехии Петера Фиалы в субботу в пражском районе Летна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Демонстранты принесли с собой флаги и лозунги против кабинета Петера Фиалы и Соединенных Штатов Америки. Протестующие скандировали: "Правительство в отставку", "Базы США – в США, и будет мир", "Фиала – подстрекатель войны".

Они также потребовали снижения цен на энергоносители и продукты питания, возобновления поставок нефти из России и снижения инфляции.

Протестующие также критиковали поддержку правительством Фиалы Украины.

По оценкам полиции, в акции приняли участие "сотни человек". Организатором акции выступил "Национальный совет обновления".

В минувшие недели в Праге прошли несколько многотысячных антиправительственных акций протеста инициативы "Чехия больше всего".

Премьер-министр Чехии Фиала настаивал на том, что антиправительственные демонстрации были спровоцированы пророссийскими силами.

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