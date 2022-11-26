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У Празі сотні людей вийшли на протест проти уряду Фіали

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Субота, 26 листопада 2022, 19:09

Сотні людей вийшли на демонстрацію проти уряду прем’єр-міністра Чехії Петера Фіали у суботу в празькому районі Летна. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Демонстранти принесли з собою прапори і гасла проти кабінету Петера Фіали та Сполучених Штатів Америки. Протестувальники скандували: "Уряд у відставку", "Бази США - у США, і буде мир", "Фіала - підбурювач війни".

 

Вони також вимагали зниження цін на енергоносії та продукти харчування, відновлення поставок нафти з Росії і зниження інфляції.

Протестувальники також критикували підтримку урядом Фіали України.

За оцінками поліції, в акції взяли участь "сотні людей". Організатором акції виступила "Національна рада оновлення".

У минулі тижні в Празі пройшли декілька багатотисячних антиурядових акцій протесту ініціативи "Чехія понад усе".

Прем'єр-міністр Чехії Фіала наполягав на тому, що антиурядові демонстрації були спровоковані проросійськими силами.

Детальніше читайте у статті: 70 тисяч проти України: чи вдасться уряду Чехії зупинити реванш "друзів Путіна".




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