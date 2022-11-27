В нескольких городах Болгарии прошли протесты против военной помощи Украине

В нескольких городах Болгарии в субботу 26 ноября прошли протесты против решения парламента страны предоставлять Украине военную помощь.

Об этом сообщает News.bg, пишет "Европейская правда".

Акции провели в рамках общенационального "марша за мир и нейтралитет" с общей идеей о том, что Болгарии нужно заботиться прежде всего о своих вооруженных силах и не участвовать в войне, предоставляя одной из сторон свое оружие. Во время акций, анонсированных в 20 городах, начали собирать подписи с поддержкой этого лозунга.

Фото: БГНЕС

В столице Софии люди собрались напротив здания Национальной ассамблеи - судя по фото, несколько сотен человек. В Варне около 200 человек вышли на центральные улицы города, собрание состоялось также в Бургасе.

Люди пришли с флагами Болгарии и плакатами с лозунгами, также красными флагами - похоже, болгарских социалистов. На одном из фото с акций у протестующего можно видеть флаг так называемой "ДНР".

Фото: БГНЕС

Напомним, 3 ноября Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. В рамках вновь созданной тренировочной миссии ЕС для украинских военных Болгария предложила курсы медицинской подготовки.

Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.