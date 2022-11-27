У кількох містах Болгарії пройшли протести проти військової допомоги Україні

У кількох містах Болгарі в суботу 26 листопада пройшли протести проти рішення парламенту країни надавати Україні військову допомогу.

Про це повідомляє News.bg, пише "Європейська правда".

Акції провели в рамках загальнонаціонального "маршу за мир та нейтралітет" із загальною ідеєю про те, що Болгарії потрібно дбати передусім про свої збройні сили і не долучатися до війни, надаючи одній зі сторін свою зброю. Під час акцій, анонсованих у загалом 20 містах, почали збирати підписи з підтримкою цього гасла.

Фото: БГНЕС

У столиці Софії люди зібралися навпроти будівлі Національної асамблеї - судячи з фото, кількасот осіб. У Варні близько 200 людей вийшли на центральні вулиці міста, зібрання відбулося також у Бургасі.

Люди прийшли з прапорами Болгарії і плакатами з гаслами, також червоними прапорами - схоже, болгарських соціалістів. На одному з фото з акцій у протестувальника можна бачити прапор так званої "ДНР".

Фото: БГНЕС

Нагадаємо, 3 листопада Національна асамблея Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. У рамках новоствореної тренувальної місії ЄС для українських вйськових Болгарія запропонувала курси медичної підготовки.

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.