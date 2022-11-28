Лидер правящей партии Германии призвал промышленность быстро производить больше оружия

Из-за нехватки оборудования для Бундесвера лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль призвал немецкую оружейную промышленность быстро наращивать производственные мощности.

Об этом пишет издание Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Клингбайль сказал, что нужно избавиться от ложного представления, мол, где-то есть большие запасы с личным снаряжением для солдат или танков "Все это должно быть сделано", - сказал он в воскресенье вечером в эфире телеканала ARD.

По его словам, если немецкий ВПК, который в последние годы все больше сокращает свои мощности, не справится с этой задачей, то придется искать вооружение за рубежом - в США или в других странах НАТО.

"Понятно, что нам нужно быстро и хорошо оснастить Бундесвер, и мы должны работать над этим полным ходом", - сказал Клингбайль.

Он отметил, что после вторжения России в Украину 24 февраля и правительственного заявления канцлера Олафа Шольца 27 февраля он ожидал, что промышленность восстановит эти мощности "с огромной скоростью".

"Но ждать и говорить, что давайте сначала посмотрим, что нам предлагает политика, это не та позиция, с которой мы сейчас успешно сократим эти дефициты", - отметил политик.

27 февраля Шольц объявил о масштабном перевооружении и специальной программе для Бундесвера на сумму 100 млрд евро.