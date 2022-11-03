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Премьер Британии отказался от планов Трасс перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Четверг, 3 ноября 2022, 16:42

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от противоречивого плана своего предшественника о переносе посольства в Израиле в Иерусалим.

Об этом сообщила Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бывший премьер-министр Лиз Трасс инициировала рассмотрение вопроса, должна ли Великобритания следовать решению администрации Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива.

Выступая на мероприятии консервативной партии "Друзья Израиля", которое состоялось во время летней предвыборной гонки, Риши Сунак заявил, что существует "очень сильный аргумент" в пользу переноса посольства и официального признания Иерусалима столицей Израиля, но признал, что это, возможно, легче сказать, чем сделать.

Отвечая на вопрос в четверг, рассматривает ли правительство все еще возможность переноса посольства, пресс-секретарь офиса главы правительства сказала, что этот вопрос обсуждался: "Это было рассмотрено. Нет никаких планов по переносу посольства Британии в Израиле из Тель-Авива".

Перенос посольств является очень чувствительным вопросом, поскольку и израильтяне, и палестинцы считают Иерусалим своей столицей.

Бывший президент США перенес посольство США в Израиле в 2018 году и британское правительство тогда осудило этот шаг. Только три других государства-члена ООН - Гватемала, Гондурас и Сальвадор - имеют посольства в Иерусалиме.

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Великобритания

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