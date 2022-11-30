Ключевые страны ЕС выступают за снижение лимита цены на нефть из России до $60 - СМИ

Страны Европейского Союза обсуждают ограничение цены на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы помочь достичь соглашения между членами блока и Группой семи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры в ЕС об уровне, на котором следует ограничить цены на российскую нефть, застряли с прошлой недели. Польша и страны Балтии требуют цены, которая будет оказывать большее давление на доходы Москвы, утверждая, что текущие предложения - которые упали до 62 долларов - слишком щедрые. Греция и другие страны-судоходцы настаивают на более высокой цене.

Неясно, все ли страны в этих двух группах открыты для договоренности о 60 долларах, но большинство из них готовы, если этот уровень будет совмещен с другими требованиями, но дискуссии все еще продолжаются.

Новая цифра все равно будет несколько выше, чем та, по которой сейчас торгуются ведущие марки российской нефти. Целью ограничения цены - впервые предложенного США на фоне беспокойства, что санкции ЕС были слишком суровыми - является сохранение потока российской нефти, чтобы избежать глобального скачка цен, одновременно ограничивая доходы Москвы.

Риск для нефтяных рынков заключается в том, что если верхний предел будет установлен слишком низким, Москва может реализовать угрозу закрыть добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть.

Цифра в 60 долларов еще не была официально предложена и обсуждена блоком в целом. Послы ЕС встречались в среду на регулярно запланированном еженедельном заседании, но вопрос о верхнем пределе не стоит на официальной повестке дня. Любое соглашение на уровне ЕС потребует поддержки всех стран-членов, а также поддержки G7. Один из собеседников сказал, что цифра в 60 долларов вписывается в диапазон G7.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз в этом году уменьшил свою зависимость от российских энергоносителей, запретив импорт угля и готовя эмбарго на нефть, но импорт сжиженного природного газа из России вырос примерно на 40% за год.