Страны ЕС потратили на сжиженный газ из России в пять раз больше, чем годом ранее - Bloomberg

Европейский Союз в этом году уменьшил свою зависимость от российских энергоносителей, запретив импорт угля и готовя эмбарго на нефть, но импорт сжиженного природного газа из России вырос примерно на 40% за год.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, которое ссылается на данные отслеживания судов и портов, с января по сентябрь ЕС потратил рекордные 12,5 миллиардов евро на российский LNG - в пять раз больше, чем годом ранее.

Растущий спрос со стороны таких стран, как Франция и Бельгия, помог России стать поставщиком LNG №2 в северо-западную Европу в этом году, значительно отставая от США, но опережая Катар, показывают данные отслеживания судов и портов.

До вторжения в Украину в феврале, трубопроводный газ из России был крупнейшим источником топлива в Европе. С тех пор как Кремль ограничил поставки, регион был вынужден импортировать больше LNG - из России и со всего мира.

Среди европейских стран только Великобритания и страны Балтии прекратили покупать российский LNG. В противовес этому, российскую нефть в регионе не покупают, а 5 декабря должен вступить в силу запрет ЕС на поставки нефти.

Полное эмбарго на российский газ никогда серьезно не рассматривалось, учитывая дефицит мировых поставок и потенциал еще более жесткого рынка в следующем году. Тем не менее ЕС прилагает усилия для поиска альтернативных источников поставок. В марте блок пообещал заместить почти две трети импорта газа из России в этом году, причем большая часть новых объемов поступит в виде мирового сжиженного газа.

Российский газ сейчас составляет менее 10% от поставок топлива в регион, по сравнению с более чем третью в прошлом году, но доля LNG в российских поставках приближается к половине.

Поставки в бельгийские порты с января по октябрь выросли более чем вдвое, а импорт во Францию увеличился на 60%. Большинство мировых поставок LNG зафиксированы в долгосрочных контрактах, а продавцами часто выступают крупные транснациональные корпорации, которые практически не контролируются правительством.