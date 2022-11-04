В Польше по упрощенной процедуре работу нашли около 650 тыс. украинцев

Почти 650 тысяч граждан Украины нашли работу в Польше по упрощенной процедуре.

Об этом, как пишет "Европейская правда со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna, заявила министр семьи и социальной политики Марлена Мальонг.

По ее оценке, ситуация на рынке труда подобна прошлогодней, поэтому пока тревожных симптомов нет.

"С другой стороны, мы смотрим в будущее с умеренным оптимизмом, поскольку в стране наблюдается ситуация замедления экономического роста. По нашим оценкам, в следующем году уровень безработицы в Польше вырастет до 5,4%", - сказала министр.

Она отметила, что рынок труда в стране нуждается в рабочих руках.

"Около 650 000 граждан Украины работают в нашей стране по упрощенным правилам. Это очень хорошая информация", - сказала Мальонг.

Отвечая на вопрос об инфляции, министр отметила, что правительство делает все возможное для ее замедления, но не хочет, чтобы это делалось за счет заработных плат. "Мы спокойны, мы не предполагаем, что в Польше будет спираль "зарплата-цены"", - отметила руководительница Минсоцполитики.

Напомним, более 80% украинских беженцев в Нидерландах трудоустроились в этой стране.