У Польщі за спрощеною процедурою роботу знайшли близько 650 тис. українців

Майже 650 тисяч громадян України знайшли роботу у Польщі за спрощеною процедурою.

Про це, як пише "Європейська правда з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna, заявила міністерка сім'ї і соціальної політики Марлена Мальонг.

За її оцінкою, ситуація на ринку праці подібна до минулорічної, тому поки що тривожних симптомів немає.

"З іншого боку, ми дивимося в майбутнє з помірним оптимізмом, оскільки в країні спостерігається ситуація уповільнення економічного зростання. За нашими оцінками, наступного року рівень безробіття в Польщі зросте до 5,4%", - сказала міністерка.

Вона зазначила, що ринок праці в країні потребує робочих рук.

"Близько 650 000 громадян України працюють в нашій країні за спрощеними правилами. Це дуже хороша інформація" – сказала Мальонг.

Відповідаючи на запитання щодо інфляції, міністерка зазначила, що уряд робить все можливе для її уповільнення, але не хоче, щоб це робилося за рахунок заробітних плат. "Ми спокійні, ми не припускаємо, що в Польщі буде спіраль "зарплата-ціни"". – зазначила очільниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, понад 80% українських біженців у Нідерландах працевлаштувалися у цій країні.