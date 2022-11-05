Французские ультраправые выбрали себе нового лидера вместо Марин Ле Пен

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" избрала в субботу 27-летнего депутата Европарламента Джордана Барделла своим новым президентом, который заменит на этом посту Марин Ле Пен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Барделла, который уже был временным президентом в течение года, получил почти 85% голосов членов партии, против 15% за своего соперника Луи Алио, бывшего партнера Ле Пен.

Впервые партию возглавит человек, который не является членом семьи Ле Пен.

Ле Пен вышла из руководящей структуры Нацобъединения в 2021 году накануне своей неудачной заявки на президентство на выборах этого года, которую выиграл действующий президент Эммануэль Макрон.

"Я не уйду из "Национального объединения" в отпуск. Я буду там, где я нужна стране", - сказала Ле Пен на субботнем партийном съезде. Ожидается, что она сделает еще одну президентскую заявку в 2027 году.

Барделла, который происходит из сурового района рабочего класса, заявил, что продолжит свои усилия по привлечению избирателей за пределами ультраправого ядра партии.

На прошлой неделе Барделла заявил агентству Reuters, что тот факт, что кто-то не из семьи Ле Пен может возглавить "Национальное объединение", представляет собой "маленькую культурную революцию".

Бывшая партия "Национальный фронт" была основана в 1972 году отцом Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пеном.