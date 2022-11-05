Французькі ультраправі обрали собі нового лідера замість Марін Ле Пен

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" обрала в суботу 27-річного депутата Європарламенту Жордана Барделла своїм новим президентом, який замінить на цій посаді Марін Ле Пен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Барделла, який вже був тимчасовим президентом протягом року, отримав майже 85% голосів членів партії, проти 15% за свого суперника Луї Аліо, колишнього партнера Ле Пен.

Вперше партію очолить людина, яка не є членом сім'ї Ле Пен.

Ле Пен вийшла з керівної структури Нацоб’єднання в 2021 році напередодні своєї невдалої заявки на президентство на виборах цього року, яку виграв чинний президент Еммануель Макрон.

"Я не піду з "Національного об'єднання" у відпустку. Я буду там, де я потрібна країні", - сказала Ле Пен на суботньому партійному з'їзді. Очікується, що вона зробить ще одну президентську заявку в 2027 році.

Барделла, який походить з суворого району робітничого класу, заявив, що продовжить свої зусилля по залученню виборців за межами ультраправого ядра партії.

Минулого тижня Барделла заявив агентству Reuters, що той факт, що хтось не з родини Ле Пен може очолити "Національне об'єднання", представляє собою "маленьку культурну революцію".

Колишня партія "Національний фронт" була заснована в 1972 році батьком Марін Ле Пен, Жан-Марі Ле Пеном.