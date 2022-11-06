Мэр второго крупнейшего города Латвии назвал Крым российским и уклонялся называть РФ агрессором

Мэр Даугавпилса - второго крупнейшего города Латвии - Андрейс Елксниньш назвал Крым российским, а также уклонялся от того, чтобы назвать Россию агрессором и единственным виновником войны.

Как сообщает Delfi, его заявления прозвучали в эфире программы "Kāpē", пишет "Европейская правда".

Его несколько раз переспросили, хотел ли бы он победы Украины и поражения России, на что он несколько раз подряд отвечал, что "в войне не будет победителей" и это человеческая трагедия.

На просьбу назвать, кто является агрессором в этой войне, он сказал, что уже давал ответы на эти вопросы. На ремарку, что сейчас очень важно называть вещи своими именами, Элксниньш ответил: "В Украине война - это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно".

На вопрос о Крыме мэр сказал, что "Крым является частью Российской Федерации". После замечания, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией".

Отвечая на вопрос об ответственности России за убийства гражданских в Буче мэр сказал, что "за все, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США".

Когда его попросили объяснить, почему он считает жертву агрессии - Украину - тоже ответственной, Элксниньш ответил: "За эту ситуацию отвечают все, прежде всего, дипломаты - потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии".

Андрейс Елксниньш является представителем социал-демократической партии "Saskaņa" ("Согласие"), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.