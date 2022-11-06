Мер другого найбільшого міста Латвії назвав Крим російським та ухилявся називати РФ агресором

Мер Даугавпілса - другого найбільшого міста Латвії - Андрейс Елксніньш назвав Крим російським, а також ухилявся від того, щоб назвати Росію агресором і єдиним винуватцем війни.

Як повідомляє Delfi, його заяви пролунали в ефірі програми "Kāpē", пише "Європейська правда".

Його декілька разів перепитали, чи хотів би він перемоги України і поразки Росії, на що він кілька разів поспіль відповідав, що "у війні не буде переможців" і це людська трагедія.

На прохання назвати, хто є агресором у цій війні, він сказав, що вже давав відповіді на ці запитання. Коли йому зауважив, що зараз дуже важливо називати речі своїми іменами, Елксніньш відповів: "В Україні війна - це ясно й очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно.

На запитання про Крим мер сказав, що "Крим є частиною Російської Федерації". Після зауваження, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова, він відповів, що це так, але "неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ, та що увесь світ продовжив після того співпрацювати з Росією".

Відповідаючи на питання про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США".

Коли його попросили пояснити, чому він вважає жертву агресії - Україну - теж відповідальною, Елксніньш відповів: "За цю ситуацію відповідають усі, передусім, дипломати - тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тож у цій ситуації треба говорити про програш дипломатії".

Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії "Saskaņa" ("Злагода"), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар’єр.