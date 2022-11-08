Белый дом обещает Украине поддержку и после выборов в Конгресс США

Белый дом обещает Украине поддержку США вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября.

В этом заверила спикер президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

"Мы уверены, что поддержка Соединенными Штатами Украины будет несокрушимой и непоколебимой. Это то, во что мы верим, и именно так мы это видим в будущем. Вы видели, как Джейк Салливан сказал то же самое, когда был в Киеве в понедельник, и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в целом ряде областей - будь то помощь в области безопасности, экономическая помощь или помощь в области прав человека", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, члены Конгресса – республиканцы и демократы – четко заявили о постоянной поддержке США Украины.

"При любом сценарии президент Байден привержен к работе в двухпартийной манере, как он это делал - он делал для поддержки Украины", - добавила представитель Белого дома.

8 ноября американцы голосуют на промежуточных выборах, на кону которых стоит баланс сил в Конгрессе Соединенных Штатов.

На прошлой неделе во время визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что США обеспечат финансовую помощь и оружие для Украины вне зависимости от результатов выборов.